Российские корабли в Черном море ударили ракетами
Российский флот еще несколько дней будет находиться в море и отрабатывать стрельбы и различные маневры
Российский Черноморский флот провел маневры в Черном море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз приступили к сдаче курсовых задач в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Экипажи кораблей подтверждают готовность к плаванию в море и ведению морского боя одиночным кораблем.
"В рамках боевой подготовки малый противолодочный корабль (МПК) "Касимов" Новороссийской базы на морском полигоне выполнил ракетные стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Оса" по надводной и воздушной целям. Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и ракетный катер Р-60 Крымской базы провели раздельные артиллерийские стрельбы по морским, береговым, воздушным целям и плавающей мине", – говорится в сообщении российского Минобороны.
Сообщается, что сдача курсовых задач экипажами кораблей продлится в течение нескольких суток, морякам предстоит проведение частных учений по борьбе за живучесть на ходу корабля, отработка организации радиационной, химической и биологической защиты корабля на переходе морем, а также выполнение мероприятий по ведению радиоэлектронной борьбы.
Напомним, в конце января у берегов Крыма Россия снова бряцала оружием. В учениях приняли участие ракетные катера Черноморского флота "Набережные Челны" и "Ивановец", а также самолеты Су-30СМ.
В свою очередь недавно авиация ВСУ на Азове провела учения по противодействию вероятному противнику в море. Самолеты с помощью кораблей МВС Украины тренировались брать "на мушку" вражеский надводные цели.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Российские корабли в Черном море ударили ракетами". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму оккупанты устроили масштабные учения на трех полигонах
На полуострове россияне подняли морских пехотинцев и технику на учения
Десантников подняли по тревоге для отражения "прорыва врага": появилось видео
Украинские воины на восьми вертолетах совершил марш к району боевой операции