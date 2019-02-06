Российские корабли в Черном море ударили ракетами

Российский флот еще несколько дней будет находиться в море и отрабатывать стрельбы и различные маневры

Российский корабль. Фото: Минобороны РФ

Российские корабли в Черном море ударили ракетами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa6/6f3/5c5aa66f34e65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa6/6f3/5c5aa66f34e65.jpg 2019-02-06T11:19:58+02:00 Россия Российский флот еще несколько дней будет находиться в море и отрабатывать стрельбы и различные маневры

Российский Черноморский флот провел маневры в Черном море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз приступили к сдаче курсовых задач в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Экипажи кораблей подтверждают готовность к плаванию в море и ведению морского боя одиночным кораблем.

"В рамках боевой подготовки малый противолодочный корабль (МПК) "Касимов" Новороссийской базы на морском полигоне выполнил ракетные стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Оса" по надводной и воздушной целям. Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и ракетный катер Р-60 Крымской базы провели раздельные артиллерийские стрельбы по морским, береговым, воздушным целям и плавающей мине", – говорится в сообщении российского Минобороны.

Сообщается, что сдача курсовых задач экипажами кораблей продлится в течение нескольких суток, морякам предстоит проведение частных учений по борьбе за живучесть на ходу корабля, отработка организации радиационной, химической и биологической защиты корабля на переходе морем, а также выполнение мероприятий по ведению радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в конце января у берегов Крыма Россия снова бряцала оружием. В учениях приняли участие ракетные катера Черноморского флота "Набережные Челны" и "Ивановец", а также самолеты Су-30СМ.

В свою очередь недавно авиация ВСУ на Азове провела учения по противодействию вероятному противнику в море. Самолеты с помощью кораблей МВС Украины тренировались брать "на мушку" вражеский надводные цели.

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