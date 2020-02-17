Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана

Эрдоган заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии "на самом высоком уровне"

Война в Ливии. Фото: REUTERS/AS/PKP

Президент России Владимир Путин не отправлял российских наемников в Ливию и не отдавал каких-либо приказов на этот счет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отправлял ли Путин войска в эту страну и давал ли согласие на какие-либо военные операции на ее территории.

"Владимир Путин, главнокомандующий Вооруженными силами РФ не отправлял войска в Ливию и никаких приказов на этот счет не отдавал", - отметил он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в охваченной гражданской войной Ливии действуют более двух тысяч российских наемников, которые воюют против международно признанного Правительства национального согласия.

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Также, как сообщают СМИ, Эрдоган заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии "на самом высоком уровне". По словам турецкого президента, Москва воздействует на ситуацию в Ливии через частную военную компанию "Вагнер".

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК Вагнера. По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

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