Российские пограничники задержали почти триста северокорейских рыбаков: подробности

У браконьеров из Северной Кореи обнаружены и изъяты около 30 тыс. туш незаконно добытого кальмара

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Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю в пятницу задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками на борту по подозрению в браконьерстве, сообщила в эфире телеканала "Россия-24" сотрудник пресс-службы управления Альбина Проскуренко.

"Три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками на борту. Они были задержаны за браконьерство в исключительных экономических водах России", - сказала Проскуренко.

По ее словам, у браконьеров обнаружены и изъяты около 30 тыс. туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова. Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для проведения разбирательств.

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17 сентября в Японском море пограничники также обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них огнестрельные. Был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, один из них погиб. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

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Отметим, КНДР использует Японское море для проведения ракетных испытаний.

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