Российские тюремщики готовы отправить Сенцова в больницу, если ему станет хуже

В случае ухудшения состояния здоровья украинского режиссера Олег Сенцова, который 14 мая объявил голодовку российской колонии, он будет срочно направлен в лечебное учреждение. Об этом говорится в официальном заявлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Олег Сенцов находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников и в случае ухудшения состояния здоровья он будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение государственной системы здравоохранения", – заверили тюремщики.

Также в сообщении говорится о том, что украинец ежедневно получает поддерживающую терапию, назначенное лечение и принимает питательную смесь.

"По результатам осмотра врача состояние осужденного характеризуется как удовлетворительное. Фактов отказа Сенцова от поддерживающей терапии и медицинской помощи не зарегистрировано", – добавили россияне.

Напомним, ранее мы писали о том, что адвокат рассказал Сенцову, что Кремль требует от него личного прошения о помиловании, однако украинец заявил, что просить об этом Путина не будет.

Ранее Олега Сенцова в колонии посетил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. Он рассказал о состоянии здоровья украинца, который заявил, что не намерен прекращать голодовку, и будет идти до конца.

Напомним, 4 сентября Сенцов написал письмо активисту Автомайдана Алексею Гриценко, в котором сообщил, как себя чувствует. Украинец также просит писать и рассказывать о том, что происходит, поскольку информацию получает только из писем.