Российские тюремщики хотят зачислить премию Сенцова на его счет в колонии

Сегодня, 09:59

Российский кодекс устанавливает ограничения на использование средств, зависящие от установленного режима отбывания наказания

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба

Российские тюремщики утверждают, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов может использовать премию Европейского парламента "За свободу мысли" имени Сахарова на покупку продуктов и предметов быта из тюремного магазина. Об этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на "Интерфакс".

"Перевод денежных средств осужденному Сенцову О.Г. возможен в рублях на банковские реквизиты исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы по месту отбывания им наказания. Деньги будут зачислены на его лицевой счет", – говорится в сообщении Федеральной службы исполнения наказаний России.

Отмечается, что в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом России осужденным к лишению свободы, по установленным правилам, "разрешено приобретать продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету (в магазине колонии) за счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за счет получаемых пенсий, социальных пособий и денежных переводов".

При этом в части расходования денежных средств, полученных в качестве переводов, российский кодекс устанавливает ограничения, зависящие от установленного режима отбывания наказания, уточнили во ФСИН, не пояснив, коснуться ли такие ограничения конкретно Сенцова.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не будет рассматривать вопрос о помиловании Олега Сенцова без его личного обращения и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где Сенцов отбывает наказание.

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Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительного голодания Олега Сенцова практически завершены, его состояние полностью восстановилось.

Напомним, что в начале этого месяца появилась информацию о выходе Сенцова из голодовки, однако официально подтвердить это в России сразу не смогли.

Кроме того, позже стало известно, что ему угрожали принудительным кормлением, если он не прекратит голодовку самостоятельно.

Также сообщалось, что, по словам уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, Сенцов регулярно принимает пищу под наблюдением медиков и выглядит здоровым.
Россия, премия, Сенцов

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