Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Российские ученые планируют "большое переселение" граждан к 2080 году

16 июня, 01:30

Обширные территории на севере РФ заселяют лишь небольшое количество граждан, но глобальное потепление все изменит

Фото: Pixabay

Большая часть региона Российской Федерации от Урала до Тихого океана сейчас практически пустынна, но граждане РФ смогут заселить эти новые территории после глобального потепления. К подобному выводу пришли учёные из Красноярского федерального исследовательского центра и американского Национального института космических полетов в ходе совместного исследования, отмечает швейцарское издание Baublatt.

От Урала до Тихого океана, 13 млн кв.км, 77% от общей территории Российской Федерации. В будущем глобальное потепление сделает эти регионы пригодными для проживания.

Согласно результатам исследования, к 2080 году климат в азиатской части Российской Федерации станет мягче. В результате площадь вечной мерзлоты в этом регионе сократится с 65% до 40%.

"В азиатской части России в настоящее время очень холодно", — цитирует швейцарское издание руководителя исследования, доктора Елену Парфенову.

По ее словам, в будущем в условиях более теплого климата будет проще обеспечить продовольственную безопасность — по крайней мере, что касается сельского хозяйства. Это, однако, зависит от властей и проводимой ими политики, уточнила Парфенова.

"Регионы с развитой инфраструктурой и высоким сельскохозяйственным потенциалом будут, судя по всему, заселены в первую очередь", — считает руководитель российско-американского исследования.

В данный момент, к сожалению, развитие инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке оставляет желать лучшего, посетовала Парфенова.

Напомним, ранее ученые предупреждали, что в ближайшие 30 лет в России ситуация, связанная с изменениями климата, будет становиться все хуже, остановить эти изменения невозможно. 

Кроме того, по словам ученых, за последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег температура, климат, температура воздуха, исследования, глобальное потепление

Вы сейчас просматриваете новость " Российские ученые планируют "большое переселение" граждан к 2080 году". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

8 июня, 07:42

Удивительная находка на ледяном континенте дает надежду на предотвращение глобального катаклизма

Катастрофа неизбежна: человечеству осталось жить считанные десятилетия

6 июня, 07:23

Аналитики из Австралии доказали, что нас ждет весьма нерадужное будущее

​Эти продукты «забирают» молодость

Харьковской компании запретили производство «Цитрамона»

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Глеб Павловский: Россия — задний двор, которым управляют бандиты

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Что ждет "Зенит" летом

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Вчера, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы

13 июня, 07:37

Почему протестные акции в стране не могли увенчаться успехом и почему это хорошо

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

13 июня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь