Российские ученые планируют "большое переселение" граждан к 2080 году
Обширные территории на севере РФ заселяют лишь небольшое количество граждан, но глобальное потепление все изменит
Большая часть региона Российской Федерации от Урала до Тихого океана сейчас практически пустынна, но граждане РФ смогут заселить эти новые территории после глобального потепления. К подобному выводу пришли учёные из Красноярского федерального исследовательского центра и американского Национального института космических полетов в ходе совместного исследования, отмечает швейцарское издание Baublatt.
От Урала до Тихого океана, 13 млн кв.км, 77% от общей территории Российской Федерации. В будущем глобальное потепление сделает эти регионы пригодными для проживания.
Согласно результатам исследования, к 2080 году климат в азиатской части Российской Федерации станет мягче. В результате площадь вечной мерзлоты в этом регионе сократится с 65% до 40%.
"В азиатской части России в настоящее время очень холодно", — цитирует швейцарское издание руководителя исследования, доктора Елену Парфенову.
По ее словам, в будущем в условиях более теплого климата будет проще обеспечить продовольственную безопасность — по крайней мере, что касается сельского хозяйства. Это, однако, зависит от властей и проводимой ими политики, уточнила Парфенова.
"Регионы с развитой инфраструктурой и высоким сельскохозяйственным потенциалом будут, судя по всему, заселены в первую очередь", — считает руководитель российско-американского исследования.
В данный момент, к сожалению, развитие инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке оставляет желать лучшего, посетовала Парфенова.
Напомним, ранее ученые предупреждали, что в ближайшие 30 лет в России ситуация, связанная с изменениями климата, будет становиться все хуже, остановить эти изменения невозможно.
Кроме того, по словам ученых, за последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Российские ученые планируют "большое переселение" граждан к 2080 году". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания
Удивительная находка на ледяном континенте дает надежду на предотвращение глобального катаклизма