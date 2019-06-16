Российские ученые планируют "большое переселение" граждан к 2080 году

Обширные территории на севере РФ заселяют лишь небольшое количество граждан, но глобальное потепление все изменит

Фото: Pixabay

Большая часть региона Российской Федерации от Урала до Тихого океана сейчас практически пустынна, но граждане РФ смогут заселить эти новые территории после глобального потепления. К подобному выводу пришли учёные из Красноярского федерального исследовательского центра и американского Национального института космических полетов в ходе совместного исследования, отмечает швейцарское издание Baublatt.

От Урала до Тихого океана, 13 млн кв.км, 77% от общей территории Российской Федерации. В будущем глобальное потепление сделает эти регионы пригодными для проживания.

Согласно результатам исследования, к 2080 году климат в азиатской части Российской Федерации станет мягче. В результате площадь вечной мерзлоты в этом регионе сократится с 65% до 40%.

"В азиатской части России в настоящее время очень холодно", — цитирует швейцарское издание руководителя исследования, доктора Елену Парфенову.

По ее словам, в будущем в условиях более теплого климата будет проще обеспечить продовольственную безопасность — по крайней мере, что касается сельского хозяйства. Это, однако, зависит от властей и проводимой ими политики, уточнила Парфенова.

"Регионы с развитой инфраструктурой и высоким сельскохозяйственным потенциалом будут, судя по всему, заселены в первую очередь", — считает руководитель российско-американского исследования.

В данный момент, к сожалению, развитие инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке оставляет желать лучшего, посетовала Парфенова.

Напомним, ранее ученые предупреждали, что в ближайшие 30 лет в России ситуация, связанная с изменениями климата, будет становиться все хуже, остановить эти изменения невозможно.

Кроме того, по словам ученых, за последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете.

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