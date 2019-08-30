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Российские военные погибли в результате подъема ракеты с дна Белого моря — СМИ

30 августа, 03:01

К такому выводу пришли СМИ после изучения информации о произошедшем из открытых источников

Фото: agrimpasa.com

Фото: agrimpasa.com

Пять специалистов Росатома и двое российских военных могли погибнуть на полигоне ВМФ под Архангельском не в результате неудачных испытаний новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", а при попытке поднять со дна Двинского залива Белого моря такую же ракету, упавшую туда ранее – в результате другого неудачного пуска.

Об этом сообщает Радио Свобода после изучения информации о произошедшем из открытых источников.

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СМИ представили фотографии плавучих платформ (понтонов. – Ред), поврежденных 8 августа в результате ядерного инцидента на полигоне ВМФ России под Архангельском. Спустя неделю издание представило фото контейнеров на платформах. Эти контейнеры используются для транспортировки ядерных отходов.

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REUTERS/Gleb Garanich

Журналисты идентифицировали на месте инцидента корабль, предназначенный для подъема со дна моря затонувшей техники, а также выяснить, что находившееся судно для сбора ядерных отходов "Серебрянка" уже заходило в Двинский залив как минимум один раз, в октябре 2018 года, спустя 5 дней после завершения очередных испытаний на морском полигоне ВМФ.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что у Путина не верят в облучение пострадавших в ходе ядерного инцидента в России. Песков пытается опровергнуть то, что после взрыва под Неноксой люди получили дозу радиации.

Это несмотря на то, что в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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Россия взрыв радиация

Источник: Радио Свобода

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