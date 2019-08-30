Российские военные погибли в результате подъема ракеты с дна Белого моря — СМИ

К такому выводу пришли СМИ после изучения информации о произошедшем из открытых источников

Фото: agrimpasa.com

Пять специалистов Росатома и двое российских военных могли погибнуть на полигоне ВМФ под Архангельском не в результате неудачных испытаний новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", а при попытке поднять со дна Двинского залива Белого моря такую же ракету, упавшую туда ранее – в результате другого неудачного пуска.

Об этом сообщает Радио Свобода после изучения информации о произошедшем из открытых источников.

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СМИ представили фотографии плавучих платформ (понтонов. – Ред), поврежденных 8 августа в результате ядерного инцидента на полигоне ВМФ России под Архангельском. Спустя неделю издание представило фото контейнеров на платформах. Эти контейнеры используются для транспортировки ядерных отходов.

Журналисты идентифицировали на месте инцидента корабль, предназначенный для подъема со дна моря затонувшей техники, а также выяснить, что находившееся судно для сбора ядерных отходов "Серебрянка" уже заходило в Двинский залив как минимум один раз, в октябре 2018 года, спустя 5 дней после завершения очередных испытаний на морском полигоне ВМФ.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что у Путина не верят в облучение пострадавших в ходе ядерного инцидента в России. Песков пытается опровергнуть то, что после взрыва под Неноксой люди получили дозу радиации.

Это несмотря на то, что в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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