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Российские военные показали видео перехвата самолетов ВВС США и Швеции

11 июня, 13:16

Перехват самолетов США и Швеции российским истребителем Су-27 произошел 10 июня

Фото: facebook.com/Newsoldat24
Фото: facebook.com/Newsoldat24.

Минобороны России опубликовало видео перехвата российским истребителем Су-27 приближающихся к границе страны в районе Балтики самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции.

"10 июня российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе РФ. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Он приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream", - говорится в сообщении.

Как отмечается, летчик истребителя Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС США сообщили, что над Средиземным морем российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon. 

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Тег перехват, су-27, самолет-разведчик

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