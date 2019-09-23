Российские военные проверят районы Латвии и Дании: появились подробности

Российские военные инспекторы в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности с 23 по 26 сентября проведут проверку одного из районов Латвии, а с 24 по 27 сентября – Дании. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

"С 23 по 26 сентября российская группа инспекторов проведет проверку одного из районов Латвии. Его площадь будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров. Помимо этого, в целях укрепления доверия и безопасности в период с 24 по 27 сентября российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Дании. Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров", - говорится в публикации.

В рамках запланированных проверок российские инспекторы также посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела – 2019" сухопутных войск вооруженных сил Латвии, Албании, Канады, Литвы, Польши, Чехии, Испании, Италии, Словакии, Словении, Черногории и Эстонии.

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По данным издания, с 24 по 27 сентября Латвия запросила Армению о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа. В районе проведения инспекции дислоцируются объекты Минобороны РФ. Как сообщает газета, Армения дала согласие.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит.

Целью документа является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

Ранее сообщалось, что делегации военных специалистов США и Украины провели инспекцию на территории РФ.

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