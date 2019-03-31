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Российские военные в Венесуэле: появилось объяснение Лаврова

Сегодня, 17:19

По его словам, они занимаются обслуживанием военной техники

Фото: AFP
Российские военные в Венесуэле: появилось объяснение Лаврова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ca/356/5ca0ca356f21d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ca/356/5ca0ca356f21d.jpg Россия По его словам, они занимаются обслуживанием военной техники

Российские военнослужащие занимаются в Венесуэле обслуживанием поставленной ранее военной техники. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает 31 марта пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Мы реагировали на телефонный звонок, который мне сделал госсекретарь США Майкл Помпео с примерно таким же, более вежливым призывом", – сказал он в эфире одного из российских телеканалов, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, что Россия якобы должна "убраться" из Венесуэлы.

По его словам, российская сторона объяснила США, что военные "на абсолютно легитимной и законной основе" обеспечивают обслуживание техники, которую РФ поставила в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным парламентом Венесуэлы.

Напомним, в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности". 

Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, при этом они не занимаются внутренними проблемами страны.

В свою очередь высокопоставленный венесуэльский чиновник рассказал СМИ, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

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Тег Россия, Венесуэла, военные, лавров

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