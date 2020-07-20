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Российские военные заявили о завершении испытаний вакцины от коронавируса

20 июля, 09:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Перед выпиской добровольцы прошли итоговое обследование

В России вакцина, которую добровольно-принудительно испытывали на военных, прошла клинические испытания. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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"Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя.

"Перед выпиской добровольцы в соответствии с протоколом исследования прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови. Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации", - отметили в Минобороны РФ.

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Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено.

"Для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42-е сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия хотела похитить данные о вакцине против COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия вакцина минобороны России

Источник: Сегодня

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