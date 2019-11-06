Российский активист, выступавший против аннексии Крыма, уехал за границу после угроз и побоев

Активист признался, что планов уезжать из РФ у него не было

Иллюстрация / Фото: Pixabay

Российский активист Дамир Мухаммадаев, который выступал против аннексии Крыма, решил уехать из РФ после угроз и избиения.

Как сообщает "Север.Реалии", мужчина решил уехать за границу, опасаясь за безопасность своей семьи.

Мужчина с 2014 года принимал участие в акциях против аннексии Крыма и геноцида крымскотатарского народа, а в 2016 году был серьезно избит неизвестными.

"В июле меня задержали сотрудники силовых структур. Они не представились, запихали меня в свою машину, продемонстрировав осведомленность обо мне и моей семье. Показали аудиозапись, где я говорю, что Крым – это Украина. Стали объяснять с применением физической силы, что я экстремист, и у экстремиста две дороги: либо в тюрьму, либо в лес в одну сторону", – рассказал Мухаммадаев.

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Фото: "Север.Реалии"

После этого инцидента активист решил уехать из России вместе с семьей.

"Точного плана у нас не было. Сначала мы скрылись в одной из бывших республик СССР, потом, побыв там немного, я понял, что это небезопасно. И мы уехали на запад. Пока точного своего местонахождения я озвучить не могу из-за соображений безопасности", – сказал он.

Решение об отъезде было принято еще в августе, но на связь с другими активистами Мухаммадаев вышел только сейчас, когда они стали беспокоиться о его пропаже и писать об этом в соцсетях.

Напомним, 27 февраля 2019 года исполнилось пять лет с момента, как первые "зеленые человечки" захватили в Крыму здание Верховного Совета, что позволило впоследствии провести аннексию полуострова. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. Из-за засилья военных, плохой экологии и краха в туризме крымчане продолжают покидать АРК. Сайт "Сегодня" разбирался, куда дрейфует полуостров, с которого жителям приходится бежать.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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