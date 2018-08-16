Российский бизнесмен: Путин закончит не своей смертью

Евгений Чичваркин подтвердил свои слова, что вернется в Россию, которой руководит Путин, только в гробу

Президент РФ Владимир Путин умрет насильственной смертью. Такое мнение проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин выразил в эфире авторской программы Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

На вопрос "Как закончит Путин?" он ответил: "Не своей смертью". И подчеркнул, что уверен в этом. "Помните, когда лечили Ельцина, был такой врач [Майкл] Дебейки?.. Я думаю, это самый лучший случай, который может быть", – отметил Чичваркин.

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Он подтвердил свои слова, что вернется в Россию, которой руководит Путин, только в гробу. "Нам слишком душно на одной части суши вместе... Гипотетически могут выкрасть, но я для них совершенно не опасен", – заявил бизнесмен.

Американский кардиохирург Майкл Дебейки был приглашен в 1996 году в Москву в качестве консультанта на операцию аорто-коронарного шунтирования первому президенту РФ Борису Ельцину, после которой тот прожил еще три года.

Напомним, рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума.

Ранее американский разведчик рассказал о большом страхе Путина. Санкции, бьющие по сердцу российской экономики и усиливающие риски беспорядков с участием среднего класса, заставят Путина задуматься, считает Майкл Морелл.