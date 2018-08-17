Российский бизнесмен рассказал, кто мог свергнуть Путина

Люди, которые гипотетически могли отстранить от власти президента России Владимира Путина, сейчас не могут этого сделать. Об этом заявил проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в эфире авторской программы Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

"Человек, который гипотетически мог свергнуть Путина, уже не в обойме с 2003 года, второй не в обойме с 2000-го, а третий – с 2001-го… Я говорю о [бизнесмене Борисе] Березовском, [политике Михаиле] Ходорковском и [медиамагнате Владимире] Гусинском, простите. Те люди, которые были независимыми, самостоятельными личностями и что-то могли, дистанцированы за первый срок", – сказал Чичваркин. По его мнению, "бунт олигархов против Путина невозможен".

"Слушайте, это должны быть офицеры, которые ударят табакеркой, честь, достоинство, отвага и все такое…" – заявил бизнесмен.

"Но олигархи же имеют достаточно денег, чтобы нанять офицеров", – отметил ведущий.

"Нет, это так не работает. Или, если будет работать, то не приглашайте больше меня: значит, я не разбираюсь в том, о чем говорю. Бизнесмен – это дерево, а государство – железные балки, на земле лежащие. Дерево их огибает, чтобы расти и тянуться к свету, к деньгам, и так всегда будет", – сказал бизнесмен.

Он считает, что "внутренний" бунт против Путина в РФ "возможен, но для этого должна быть очень серьезная грань перейдена".

Также мы писали, что российский бизнесмен Евгений Чичваркин выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин умрет насильственной смертью.

К слову, рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума.

Ранее американский разведчик рассказал о большом страхе Путина. Санкции, бьющие по сердцу российской экономики и усиливающие риски беспорядков с участием среднего класса, заставят Путина задуматься, считает Майкл Морелл.

Напомним, Березовский – советский и российский предприниматель, политик, ученый. С 2000 года был политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2003 года проживал в Великобритании в статусе политического беженца. В РФ его обвиняли в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

Ходорковский был осужден в 2005 году по делу о хищениях и уклонении от налогов компанией ЮКОС, которую он возглавлял, а позже – и по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о его помиловании. В тот же день Ходорковский был освобожден и улетел в Германию. Сейчас предприниматель живет за границей, он занимается общественной деятельностью.

Бывший российский медиамагнат Гусинский основал телеканалы НТВ, ТНТ, был соучредителем газет "Сегодня" "7 дней", журнала "Итоги". 13 июня 2000 года Гусинский был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и был помещен в Бутырскую тюрьму, а 16 июня был освобожден под подписку о невыезде, после чего покинул страну. Сейчас проживает за границей.