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Российский бомбардировщик подлетел к испанскому авианосцу на учениях НАТО: видео

22 июня, 08:57

Никакие меры не принимались, так как маневры не сочли опасными

Фото: The Aviationist
Фото: The Aviationist.

Спустя всего несколько дней после того, как Королевские воздушные силы Великобритании были вынуждены поднять авиацию из-за российских самолетов у границ Североатлантического альянса, российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море.

Как сообщил испанский телеканал Antena 3, российский бомбардировщик пролетел рядом с авианосцем Juan Сarlos I, который принимал участие в учениях НАТО, на невысокой скорости и небольшой высоте.

Российское судно обнаружили радары, но никакие меры не применялись, что как маневры не сочли опасными.

Новости "Сегодня" сообщали, что Baltops – крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море. Они проводятся ежегодно в мае – июне с 1971 года, организатором является Командование ВМС США в Европе. Ранее в учениях принимали участие и военные корабли России. В этом году маневры Baltops-2019 проходили с 9 по 21 июня в Балтийском море. Их цель – развитие сотрудничества и оперативной совместимости вооруженных сил союзников, укрепление способности быстро реагировать, используя все виды сил, а также демонстрация решимости союзников и партнеров обеспечить стабильность в регионе и готовности защитить регион Балтийского моря. 

При этом на фоне начала военно-морских учений Baltops несколько корабельных групп ВМФ России вышли в полигоны Балтийского моря для проведения ряда учений. 

Ранее также сообщалось, что глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич обещал Киеву поддержку Альянса и приветствовал приверженность украинских властей реформированию ВСУ.


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Тег Россия, НАТО, Балтия, бомбардировщик

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Источник:

ТАСС

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