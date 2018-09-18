Россия набирает долларовые долги на фоне обвала рубля

Центробанк России (ЦБ РФ), вероятно, был вынужден занимать валюту на Западе, чтобы компенсировать нехватку долларов на российском рынке на фоне рекордного с 2016 года обвала рубля и нежелания зарубежных инвесторов держать деньги в российских гособлигациях. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, проанализировав данные по платежному балансу за август, опубликованные ЦБ РФ, пишет Finanz.ru.

Так, по данным Центробанка РФ, чистый отток капитала из России составил 5 млрд долларов за прошлый месяц.

"Хотя это на 20% больше, чем в июле, и почти втрое превышает показатель годичной давности, цифра явно меньше, чем фактически состоявшийся отток", – говорится в материале Finanz.ru.

Издание указывает, что, по данным того же ЦБ РФ, 1,9 млрд долларов должны были вернуть зарубежным кредиторам крупнейшие российские корпорации и банки из списка топ-40. Кроме того, еще 2,5 млрд долларов ушло из России в виде интервенций Минфина РФ, который хотя и приостановил покупки валюты, все же успел выполнить почти половину плана на месяц.

Из данных по платежному балансу следует, что оттока капитала из госсектора – то есть облигаций федерального займа – практически не происходило, указывает издание со ссылкой на анализ Райффайзенбанка.

Однако, эти данные платежного баланса опровергаются самим российским центробанком: зарубежные инвесторы вывели из портфеля федеральных облигаций примерно на 130 млрд рублей, или 2 млрд долларов, о чем сообщила в минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Это означает, что "отток капитала нерезидентов из госсектора мог быть компенсирован ввозом валюты ЦБ", цитирует издание выводы Райффайзенбанка. Отметим, речь идет о кредитах, которые привлекаются регулятором под залог ценных бумаг из международных резервов.

"Аналогичным образом (российский – Ред.) центробанк действовал летом прошлого года: на фоне краха ФК "Открытие" он занял у нерезидентов 8,9 млрд долларов. Общая сумма долга ЦБ при этом достигла 8-летнего рекорда в 11,6 млрд долларов", – напоминает издание.

В 2018 году ЦБ РФ гасил эти займы, однако теперь мог "вновь нарастить задолженность для пополнения ликвидности на локальном рынке", цитирует Finanz.ru объяснение Райффайзенбанка.

"Собственных валютных резервов в банковской системе (РФ – Ред.) практически нет: на 1 августа запасы банков в виде наличной валюты и высоколиквидных активов за рубежом лишь на 1,3 млрд долларов превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам. Объем этой "подушки безопасности" был в 12 раз меньше, чем летом 2016 года", – отмечается в сообщении.

Кроме того, как сообщается, валюту из российских банков ускоренно выводят корпоративные клиенты: они забрали со счетов 3 млрд долларов в июле, 4,9 млрд – в июне и более 17 млрд долларов – с апреля.

Тем временем, в конце августа стало известно, что Россия избавляется от госдолга США и скупает золото. Так, ЦБ РФ увеличил объемы закупок золота до максимума с начала 2018 года. При этом весной 2018 года Россия сократила вложения в госдолг США, избавившись от большей части принадлежащих ей американских казначейских облигаций. Часть вырученных от продажи бумаг средств, по мнению экспертов, и была вложена в покупку золота.

А в середине сентября глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов рассказал, что китайские банки, ссылаясь на санкции США и Евросоюза против России, отказываются проводить транзакции с участием компаний РФ.

"Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований", – сообщил Данилов.