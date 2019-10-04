Российский экс-министр расстрелял чужих лошадей на своем поле

При этом Иван Вагнер является в Хакасии признанным конезаводчиком и организатором скачек

/ Фото: Pixabay

В российской республике Хакасии, министр образования которой опозорилась незнанием классики, возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы министерства сельского хозяйства Ивана Вагнера.

Как сообщает 19rus.info, мужчина убил четырех и ранил еще двух соседских лошадей, которые зашли пастись на пшеничные поля бывшего чиновника.

Соседи, которым принадлежали кони, обратились в полицию, после чего Вагнер отдал взамен убитых лошадей четырех из собственного табуна, но владелец раненных животных никакой компенсации не получил, утверждают журналисты.

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В отношении Ивана Вагнера возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества, максимальное наказание за которое – лишение свободы сроком на два года.

Любопытно, что при столь жесткой расправе мужчина является в Хакасии признанным конезаводчиком и организатором скачек.

В 2015 году Вагнеру уже предъявляли уголовные обвинения, включая злоупотребление полномочиями, превышение должностных полномочий и незаконную предпринимательскую деятельность. Виновным он был признан лишь по последнему пункту.

Напомним, что другому экс-министру в России грозят обвинения куда серьезнее – бывшего главу главу министерства по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова задержали по подозрению в хищении 4 млрд рублей.

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