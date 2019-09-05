Российский Greenpeace использует карту, где Крым обозначен частью России

Речь идет об интерактивной карте пожаров в России

Иллюстративное фото

Российское отделение международной организации Greenpeace использует карту, где Крым обозначен территорией соседней России.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В частности, речь идет об интерактивной карте пожаров в России.

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На сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap, картами которого пользуются десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, в частности Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и Организация Объединенных Наций.​

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Напомним, в прошлом году международное информационное агентство Bloomberg в одном из материалов опубликовало карту Украины, на которой оккупированный Крым отделен от остальной территории страны.

Кроме того, польское спортивное издание Przeglad Sportowy опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым обозначен территорией России.

В то же время российский "Сбербанк" на одной из карт обозначил территорию оккупированного Крыма как украинскую.

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