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Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документа

16 февраля, 19:22

Андрей Кортунов утверждает, что "мюнхенского сговора" в документе нет

/ Фото: YouTube

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, который был одним из инициаторов скандального мюнхенского "мирного плана" по конфликту на Донбассе, заявил, что не стоит видеть в этом документе "зловещие политические замыслы" и "мюнхенский сговор". Об этом он сказал в комментарии Deutsche Welle.

Кортунов подчеркнул, что инициаторами этого документа были Российский совет по международным делам, аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative.

"Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, что неверно видеть в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко – как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика – это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня", - отметил Кортунов.

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Также он добавил, что начало национального диалога об украинской идентичности, в том числе с Россией, якобы было бы полезно для Украины.

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"Украина является очень плюралистическим обществом и для нее такой диалог был бы полезен. Что касается участия других стран-соседей – это вопрос к украинскому руководству, насколько оно готово к такому диалогу", - сказал гендиректор РСМД.

Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

Министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал скандальный пророссийский план "12 шагов мира на Донбассе". По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

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