Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,7
31,49
УКР
Главная   Мировые новости   Россия

Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила не перехват истребитель

Сегодня, 09:32

После того, как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила не перехват истребитель //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/969/701/5c49697017d71.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/969/701/5c49697017d71.jpg Россия После того, как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря был замечен неизвестный объект, который приближался к государственной границе РФ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объектe, идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, совершал полет без включенного транспондера", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

После того, как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Как сообщалось ранее, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V военно-воздушных сил США патрулирует побережье оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска. 

Напомним, на прошлой неделе в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

Кроме того, в октябре в Краснодарском крае России в акватории Азовского моря упал учебный самолет Л-39. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Известно, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

Россия, Швеция, самолет, истребитель, самолет-разведчик

Вы сейчас просматриваете новость " Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила не перехват истребитель". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борьба с влиянием России: в Британии назвали главный инструмент

Вчера, 18:41

Лондон и Вашингтон объединяют общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир, заявили в Форин-офисе

В ПАСЕ приехали родственники пленных украинских моряков

Вчера, 17:51

Украинцы расскажут европейцам, как Россия захватила в плен их родственников в Керченском проливе

Провокация против Украины в Сирии: эксперт объяснил цель Кремля

Вчера, 16:30

У россиян не получилось с фейками о «химоружии ВСУ» на Донбассе, теперь они решили зайти с другой стороны

Адвокат рассказал о новых преступлениях России против украинских моряков

Вчера, 16:30

Если пострадавших военнопленных украинцев переведут в другое СИЗО, они не смогут получать достаточно качественную медицинскую помощь

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы