Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила не перехват истребитель
После того, как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря был замечен неизвестный объект, который приближался к государственной границе РФ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объектe, идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, совершал полет без включенного транспондера", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.
После того, как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Как сообщалось ранее, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V военно-воздушных сил США патрулирует побережье оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска.
Напомним, на прошлой неделе в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.
Кроме того, в октябре в Краснодарском крае России в акватории Азовского моря упал учебный самолет Л-39. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Известно, что самолет выполнял полет без боекомплекта.
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