Российский корабль протаранил украинский буксир в Азовском море: в РФ сделали новое заявление по инциденту

Сегодня, 11:49

ФСБ ранее заявляла, что три украинских корабля якобы незаконно пересекли "государственную границу России" 

Фото: navy.mil.gov.ua
Фото: navy.mil.gov.ua

В ФСБ России назвали провокацией плановый переход кораблей Военно-морских сил Украины из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

"Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов ВМС Украины. Их цель понятна – создать конфликтную ситуацию в этом регионе", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Азовском море российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир. Инцидент произошел сегодня, когда корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. 

В свою очередь, в российском ФСБ прокомментировали инцидент с тараном украинского буксира и заявили о том, что три украинских корабля пересекли "государственную границу России" и направляются к Керченскому проливу. 
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