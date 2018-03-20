Российский МИД истерически отреагировали на слова Макаревича про "злобных дебилов"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмущенно прокомментировала слова лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о превращении россиян в "злостных дебилов".

Свой комментарий Захарова опубликовала в Facebook. "Все, кто еще захочет назвать россиян "злостными дебилами" или еще как-то, помните эксперимент 2018-го: ваш кандидат, назвал народ "генетическим мусором", набрал свои 1,6%. Прекратите нас оскорблять – права такого не имеете!", – говорится в комментарии российского дипломата. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Обидно, никто не хочет дружить": Макаревич рассказал, как Россию игнорируют в Европе

Ранее певец Андрей Макаревич поделился впечатлениями от поездки в США. Музыкант отметил, что разница между американцами и россиянами колоссальна, и сделал вывод: "с нами" происходит "что-то ужасное".

Исполнитель опубликовал фото из США и написал: "Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное".

"Открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов." – добавил музыкант.

Напомним, музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о разговоре с занимавшим тогда пост премьер-министра Владимиром Путиным, который состоялся в мае 2010 года.