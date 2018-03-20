Российский МИД истерически отреагировали на слова Макаревича про "злобных дебилов"
Захарова возмущенно прокомментировала слова лидера группы "Машина времени"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмущенно прокомментировала слова лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о превращении россиян в "злостных дебилов".
Свой комментарий Захарова опубликовала в Facebook.
"Все, кто еще захочет назвать россиян "злостными дебилами" или еще как-то, помните эксперимент 2018-го: ваш кандидат, назвал народ "генетическим мусором", набрал свои 1,6%. Прекратите нас оскорблять – права такого не имеете!", – говорится в комментарии российского дипломата.
Ранее певец Андрей Макаревич поделился впечатлениями от поездки в США. Музыкант отметил, что разница между американцами и россиянами колоссальна, и сделал вывод: "с нами" происходит "что-то ужасное".
Исполнитель опубликовал фото из США и написал: "Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное".
"Открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов." – добавил музыкант.
Напомним, музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о разговоре с занимавшим тогда пост премьер-министра Владимиром Путиным, который состоялся в мае 2010 года.