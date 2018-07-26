Российский омбудсмен посетила в тюрьме украинца Карпюка
Москалькова побывала во Владимирском централе
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в российской тюрьме Владимирский централ украинца Николая Карпюка.
Об этом Москалькова сообщила в Instagram.
"Во Владимирском централе посетила граждан, которые отбывают наказание и обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка", – говорится в сообщении.
Москалькова не сообщила деталей визита.
Между тем, 16 июня украинскому омбудсмену отказали во встрече с политзаключенным Карпюком. По ее словам, он встретилась с начальником тюрьмы, но тот отказал во встрече и как омбудсмену, и как частному лицу.
Как сообщалось, лидер Украинской национальной ассамблеи Николай Карпюк был задержан в марте 2014 года в России.
Напомним, 19 мая 2016 года в Верховном суде Чечни судили украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, обвиняемых в убийстве российских военнослужащих в Грозном. 26 мая Верховный суд Чеченской Республики огласил приговор по делу украинцев, Карпюк был приговорен к 22,6 годам заключения, Клыху дали 20 лет.
В декабре Карпюк этапировали в колонию Владимирской области.
После этого народный депутат Игоррь Мосийчук заявлял, что Карпюка не доставили во Владимирский централ спустя месяц после его отправки из Чечни. Со временем Карпюк таки нашелся.