Российский омбудсмен посетила в тюрьме украинца Карпюка

Сегодня, 04:01

Москалькова побывала во Владимирском централе

фото GETTY
фото GETTY

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в российской тюрьме Владимирский централ украинца Николая Карпюка.

Об этом Москалькова сообщила в Instagram.

"Во Владимирском централе посетила граждан, которые отбывают наказание и обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка", – говорится в сообщении.

Москалькова не сообщила деталей визита.

Между тем, 16 июня украинскому омбудсмену отказали во встрече с политзаключенным Карпюком. По ее словам, он встретилась с начальником тюрьмы, но тот отказал во встрече и как омбудсмену, и как частному лицу.

Как сообщалось, лидер Украинской национальной ассамблеи Николай Карпюк был задержан в марте 2014 года в России.

Напомним, 19 мая 2016 года в Верховном суде Чечни судили украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, обвиняемых в убийстве российских военнослужащих в Грозном. 26 мая Верховный суд Чеченской Республики огласил приговор по делу украинцев,  Карпюк был приговорен к 22,6 годам заключения, Клыху дали 20 лет.

В декабре Карпюк этапировали в колонию Владимирской области.

После этого народный депутат Игоррь Мосийчук заявлял, что Карпюка не доставили во Владимирский централ спустя месяц после его отправки из Чечни. Со временем Карпюк таки нашелся.
Россия, тюрьма, омбудсмен, Карпюк, Москалькова
Источник:

"Сегодня"

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