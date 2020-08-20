Российский оппозиционер Навальный попал в реанимацию: соратники говорят об отравлении

Пресс-секретарь оппозиционера уверена, что ему подмешали в чай отравляющие вещества

Сегодня, 20 августа, самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия российского оппозиционера Алексея Навального, который находился на борту.

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Как сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, у Алексея отравление.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", – сообщила Ярмыш.

Позже соратница оппозиционера заявила, что Навальный находится в реанимации.

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Напомним, в июле российский оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернул миллион рублей, который петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин пожертвовал Фонду.

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