Российский подросток ворвался в школу с топором

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Во Владимире подросток пришел в школу с топором. Об этом сообщают российские СМИ

Региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев рассказал, что восьмиклассник преследовал агрессивные цели, но директор школы успел его остановить. Подросток не просто хотел покрасоваться перед одноклассниками. Прохорычев отметил, что мальчик стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В школе ученика также поставили на учет.

Мальчика якобы травили одноклассники. Посреди учебного дня он сбежал домой за "орудием мести". Подросток перепрыгнул через турникет, но его задержала школьная охрана и вызвала полицию.

Ранее в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

А в одном из частных домов российской деревни Патрикеево парень убил всех членов своей семьи, после чего прыгнул с башни мобильной связи. Подросток зарубил топором дедушку с бабушкой, мать и двух братьев-близнецов

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