Российский самолет зашел в воздушное пространство над оккупированным Донбассом

Пассажирский самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс "Анапа – Санкт-Петербург", зашел в воздушное пространство Украины, в том числе пролетел над оккупированным Донбассом.

Реклама

По данным сервиса Flightradar24, речь идет о рейсе U6346 (SVR346).

В частности, самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей, а затем вернулся в российское воздушное пространство.

Как можно увидеть на схеме полета, возле Ростова-на-Дону борт поворачивал на запад и двигался над Украиной, а позже в районе временно оккупированных Брянки и Кадиевки выравнял курс и дальше двигался на север.

В тренде Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новости

Реклама

Отметим, что полеты над территорией Украины для российских самолетов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.

Напомним, что в 2014 году в небе над Донбассом был сбит самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17. Лайнер уничтожила российская зенитно-ракетная установка "Бук".

Судебный процесс по этому делу начался 9 мая 2020 года в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом. Из-за всемирной пандемии коронавируса процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

Позже стало известно, что Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России, как виновницы катастрофы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама