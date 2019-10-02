Российский спецназ посещал Норвегию: фотодоказательства

Фото: instagram.com/akhaev_07_95

Российские военные действительно посещали норвежский архипелаг Шпицберген, о чем ранее сообщили СМИ этого скандинавского государства.

При этом они даже не особо пытались это скрыть – бойцы выкладывали в открытом доступе в соцсетях снимки, прилагая к ним геолокации, и делились впечатлениями.

В частности, под одним из фотоснимков пользователь bes_600 ответил на вопрос об отсутствующем на фото товарище: "они с Магой в Норвегии были тогда, по работе ездили".

На других снимках bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. В феврале этого года мужчина выложил свой снимок в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny на фоне авиазаправщика с надписью Svalbard lufthavn ("аэропорт Шпицбергена"). Геотег фотографии подтверждает то, что оно было сделано на Шпицбергене.

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На январском снимке он изображен с автоматом в руках и маскировочном костюме. Геотег –город Лонгьир, столица норвежской части Шпицбергена.

Кроме того, akhaev_07_95 неоднократно указывал под фото хештег Российского университета спецназа в Чечне – @ruspetsnaz. На сайте учебного заведения говорится об учениях спецназовцев в Арктике в 2016 году. Глава Чечни также упоминал участии своего "Летучего отряда" в учениях на Земле Франца-Иосифа и в Мурманске, который указан в геолокации под одним из фото bes_600.

Стоит отметить, что чеченский спецназ входит в структуру Росгвардии – ее сотрудникам запрещено посещать страны НАТО в туристических целях. Вдобавок к этому Договор о Шпицбергене запрещает туристам провозить на архипелаг оружие и различные спецсредства.

Российские власти отрицают, что военнослужащие страны посещали норвежский архипелаг, и называют соответствующие публикации в СМИ "фейками".

Напомним, ранее украинский блогер допустил, что появление российских спецслужб в Норвегии может быть вызвано с проведением разведки для подготовки теракта, напомнив о том, что подобные инциденты случались и ранее.

Он также напомнил о смертельном пожаре на российской подводной лодке "Лошарик". По одной из версий, ее экипаж должен был выполнить секретную операцию или же осуществить подготовку к ее проведению. В частности, речь шла о диверсионной операции в водах Норвегии.

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