Российский спутник сошел с орбиты: часть аппарата сгорела в атмосфере

Спутник запустили в 2006 году с космодрома Плесецк

/ Фото: Pixabay

Российский спутник "Космос-2422" сошел с орбиты. Этот факт рассказали в главном центре разведки космической обстановки России.

По данным центра, схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 23 ноября над акваторией Тихого океана. Уточняется, что фрагменты аппарата сгорели в плотных слоях атмосферы. Данный аппарат выработал свой ресурс, отметили военные.

Спутник "Космос-2422" был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк.

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Напомним, ранее с космодрома Байконур в России отправили ракету-носитель Протон-М. Спутник будет покрывать территорию ЕС, запад России и частично Ближний Восток, Северную Африку и Юго-Восточную Азию.

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Однако, стоит отметить, что после 2015 года Россия утратила лидерство в мире по количеству запусков ракет-носителей .

Как сообщил сотрудник российского Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Игорь Биркин, РФ сейчас заметно уступает Китаю и США.

Также мы писали, что недавно компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками сети Starlink с комплекса Space Launch Complex 40 со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида. Компания вела прямую трансляцию запуска и выведения спутников на орбиту. В компании подчеркнули, что если спутники не выйдут на орбиту, 100% их компонентов сгорят в атмосфере.

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