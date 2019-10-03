Российский "суперджет" c десятками людей попал в опасное ЧП

Самолет Sukhoi Superjet 100 / Фото: Flickr

После недавней поломки российского лайнера Sukhoi Superjet в Брянске, в России случилось очередное ЧП с этой моделью самолетов.

После приземления в чукотском аэропорту "Певек" воздушное судно на пять метров выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Во время инцидента на борту лайнера находилось больше 80 человек. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошел пожар на борту лайнера Sukhoi Superjet 100. После вылета рейса Москва – Мурманск в борт попала молния, после чего самолет сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При посадке самолет ударился шасси и носом о полосу, после чего загорелся. Жертвой трагедии стал 41 человек.

Мы также писали, что в августе мексиканский авиаперевозчик Interjet решил отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100. Авиакомпания начала поиск покупателей для 21 оставшегося самолета, из которых регулярно летают только шесть. Interjet была последней иностранной авиакомпанией, которая использует эту модель самолетов

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