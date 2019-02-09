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Российский учитель изобрел "конемобиль": ноу-хау удивило всю деревню

Сегодня, 05:27

Изобретатель Иван Мельников выбросил двигатель из своего "Москвича" и пристроил к автомобилю лошадь

Российский учитель изобрел "конемобиль": ноу-хау удивило всю деревню Россия Изобретатель Иван Мельников выбросил двигатель из своего "Москвича" и пристроил к автомобилю лошадь

Весьма оригинально решил проблему двигателей изобретатель Иван Мельников из российской деревни Черкасово в Татарстане.

Вдохновившись закрытыми каретами XVIII века, мужчина его просто выбросил и пристроил к автомобилю лошадь. Теперь учитель Мельников стал местной знаменитостью, а в его двор водят экскурсии.

"Здесь руля нет. Вместо руля я применяю вожжи. Вожжи просовываю там, где раньше была печка. Вот просовываете в эти отверстия две вожжи: одна с правой стороны, одна с левой. Так что у меня машина получается чуть-чуть иномарка", – говорит "новый Кулибин".

Теперь каждое утро Иван Мельников запрягает лошадь в свой "Москвич", чтобы доехать по сельскому бездорожью до школы, где он работает. По его словам, на такой модернизированной телеге передвигаться и дешевле, и проще.

"Вот моя лошадь. Звать ее Ночка – потому что она чёрная. Сейчас она осталась единственная в деревне. Даже в колхозе уже нет лошадей", – делится изобретатель.

От машины остался лишь каркас, чтобы коню было проще ее тянуть. Научиться управлять таким транспортом легко, говорит Мельников.

Местные жители все никак не привыкнут к инновационному решению, которое придумал преподаватель. Говорят, привыкли к телегам и саням.

"Он изобрел чересчур уж современную технику для деревни – "лошемобиль". Когда он привез кузов от "Москвича", я еще не совсем понял, что это такое будет. Когда он запряг уже, вся деревня удивилась", – признает местный житель Сергей Зубков.

В планах местного изобретателя – дальнейшая модернизация "конемобиля": провести дымоход на крышу, а в салоне установить печь-"буржуйку" и аудиосистему, чтобы ехалось веселее.

Ранее мы писали о жителе Эстонии, который запряг лошадь в свой BMW, который ему за два года пришлось ремонтировать 25 раз.

Кроме того, об аналогичных изобретениях становилось известно и раньше. Например, в 2016 году в сеть попало забавное видео, где легковой автомобиль, а точнее его часть, трансформировали в гужевую повозку.

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Тег Россия, машина, изобретение, лошадь, москвич, автомобиль, конь, ноу-хау

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