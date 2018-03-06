Российский военный самолет разбился в Сирии, десятки погибших

При посадке на базе Хмеймим разбился транспортник, погибли 32 человека

При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа

Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает Интерфакс.

Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы около 15:00 по московскому времени (14:00 по Киеву).

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", – сообщили в военном ведомстве.

Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, добавили в Минобороны. Для расследования случившегося создана специальная комиссия.

О личностях погибших в Минобороны пока ничего не сообщили.

Двумя неделями ранее сообщалось, что в Сирии подбили самолет войск Асада. Члены группировки "Джейш аль-Ислам" сбили зенитным огнем L-39 ВВС Сирии.

Также напомним, что две недели назад на авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли новейшие российские истребители Су-35С и два - Су-57.

Российские СМИ 22 февраля сообщили о прибытии в Сирию новейших российских истребителей Су-57. Истребители, которые относятся к 5-му поколению и являются малозаметными для радаров, будут находиться на базе ВВС Хмеймим.