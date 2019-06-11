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Российский журналист Голунов вышел на свободу

11 июня, 23:47

С него сняли электронный браслет и дополнительный трекер передвижений

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

Журналист российского издания "Медуза" Иван Голунов вышел на свободу после обвинений в сбыте наркотиков.

Его встречали коллеги и близкие. С него сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков за недоказанностью вины.

Следователь вручил ему постановление о прекращении уголовного дела. Электронный браслет и дополнительный трекер передвижений с него сняли.

Ранее в России прекратили уголовное преследование журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова. Как сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, соответствующее решение было принято 11 июня в связи с недоказанностью участия подозреваемого в совершении преступления – торговле наркотиками.

Напомним, что 6 июня Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Позже полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.

На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики.

Как мы уже писали, с момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.


Позже также стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, были обнаружены ДНК нескольких человек.

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Тег Россия, журналист, освобождение, Голунов

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Источник:

Интерфакс

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