Российский журналист обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах

Журналист телеканала "Настоящее Время" рассказал, как его пытались отвезти в сауну к лидеру ЛДПР

Российский журналист Ренат Давлетгильдеев на своей странице в Facebook описал, как руководитель ЛДПР Владимир Жириновский домогался его и призвал других мужчин, которые испытали на себе домогательства Жириновского, открыто заявить о подобных инцидентах со стороны политиков и представителей власти.

По словам Давлетгильдеева, Жириновский домогался к нему после финала конкурса "Мисс Россия" в 2006 году во время небольшого интервью. Также, по словам журналиста, помощники депутата насильно пытались вывести в "корпоративную сауну ЛДПР".

"Меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном. Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот", – написал Давлетгильдеев в своем Facebook.

Инцидент произошел еще до того, как сам журналист признался открыто в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, после случившегося он испытывал чувство вины за домогательства со стороны влиятельных мужчин.

Напомним, недавно в Госдуме России разгорелся скандал о сексуальных домогательствах главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого к журналисткам. Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах сразу три журналистки.

В ответ ряд российских СМИ, в частности, агентство РБК и телеканал "Дождь", заявили об отзыве журналистов, работающих в Госдуме, редакция газеты "Коммерсант" отказалась от сотрудничества с комиссией Госдумы по этике и с самим Слуцким.