Российский журналист резко отозвался о ГРУшниках: удивительное сочетание жлобства, беспомощности и наглости

Эти ребята всем показывают, что им по плечу провал любого абсолютно задания, считает Александр Невзоров

"Агенты" Главного разведуправления Минобороны РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы подозревают в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, провалили дело, потому что могли купить поддельные наркотики, оказавшие на шпионов "неправильный" эффект.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Два этих, теперь уже всемирно известных идиота, как известно, закупались марихуаной в… – есть такое местечко там, за мебельным магазином, во дворе, где пакистанцы торгуют под видом марихуаны обычным зверобоем, но он смешан с хомячьим пометом. В принципе, создается почти полное ароматическое ощущение. И сочетание этих двух компонентов – зверобоя и хомячьего помета – может дать как бы тот эффект, когда изображение двоится. Так что даже одна дама (речь идет о проститутке, с которой Боширов и Петров устроили оргию в дешевом лондонском отеле. – Ред.) могла дать каждому спецагенту ощущение вполне персонального счастья. У них там было всё очень весело. То есть прошли те времена, когда каждому Штирлицу полагалось по своей радистке Кэт", – иронизирует журналист.

По его словам, анализируя провал ГРУшников, все забыли об отравленных, но выживших Скрипалях.

"Вот эта тема уже никому неинтересна: "Новички", отравление предателя… Самым главным стал вот этот образ русских разведчиков, русских ГРУшников. А Скрипаль абсолютно поблек в ослепительных лучах этого нового треша. Вот это удивительное сочетание жлобства, беспомощности и наглости. Понятно, что эти ребята всем показывают, что им по плечу провал любого абсолютно задания", – поставил российской спецслужбе неутешительный диагноз публицист.

Напомним, ранее Невзоров усомнился в квалификации Боширова и Петрова, заявив, что в советские времена советская разведка и советское ГРУ умело совершать эти выходки красиво и эффектно. Всегда подпадая под подозрение, но имея и умея из-под этих подозрений выкарабкаться.