Российское посольство пожаловалось на "рестрикции" из-за недопуска россиян в Украину

В посольстве России в Украине выразили возмущение в связи участившимися случаями отказов россиянам на въезд в страну. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства во вторник, 27 ноября.

В заявлении российских дипломатов отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы не пропускают российских граждан "несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государства".

"Представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий. От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается", – отметили в посольстве РФ.

Отмечается, что посольство направило ноту в МИД Украины с просьбой объяснить причины массового недопуска россиян. Такие действия российские дипломаты считают "дискриминационными".

Ранее сообщалось, что за сутки пограничники только аэропортах Киева по разным причинам не пропустили более 70 граждан России. В пограничной службе пояснили, что основанием для отказа в пересечении украинской границы иностранцам может стать, в частности, отсутствие соответствующих и надлежащим образом оформленных документов или отсутствие четкой цели приезда и т. п.

Напомним, Украина ввела ограничения для россиян на админгранице с Крымом.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.