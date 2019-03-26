Российского экс-министра из списка Forbes подозревают в хищении 4 млрд рублей
Одного из богатейших людей России Абызова подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества
Сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего министра по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на источники, но официального подтверждения информации о задержании пока нет.
Одного из богатейших людей в России подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества. Утверждается, что речь идет о хищении четырех миллиардов рублей.
По версии следствия, деньги были похищены у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" и выведены за границу.
Сообщается, что в последнее время Абызов, который покинул правительство РФ после избрания Владимира Путина на новый срок, жил в Италии. По данным "Интерфакса", для задержания Абызова специально выманили из-за границы.
Михаил Абызов занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. С 1999 года он был зампредом правления, а позже — членом правления РАО "ЕЭС России".
В 2012-2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам "Открытого правительства". После президентских выборов эта должность была упразднена и чиновник не вошел в состав нового правительства.
Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 млрд долларов в 2011 году, сейчас — в 600 млн долларов.
Напомним, в России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018. Эти деньги должны были пойти на строительство арены в Калининграде.
Также мы писали, что суд арестовал экс-руководителей Укргазбанка, подозреваемых в присвоении 39 миллионов. 19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Российского экс-министра из списка Forbes подозревают в хищении 4 млрд рублей". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министра высмеяли за рекламу с девушкой в нижнем белье: фото
Обнаженная девушка в шлеме испортила репутацию министру
Россияне признались, что ненавидят Украину и США одинаково сильно
Жители РФ в равной доле относятся плохо как к США, так и к Украине