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Российского экс-министра из списка Forbes подозревают в хищении 4 млрд рублей

Сегодня, 19:45

Одного из богатейших людей России Абызова подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Российского экс-министра из списка Forbes подозревают в хищении 4 млрд рублей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a64/2ed/5c9a642ed27e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a64/2ed/5c9a642ed27e2.jpg Россия Одного из богатейших людей России Абызова подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества

Сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего министра по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на источники, но официального подтверждения информации о задержании пока нет.

Одного из богатейших людей в России подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества. Утверждается, что речь идет о хищении четырех миллиардов рублей.

По версии следствия, деньги были похищены у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" и выведены за границу.

Сообщается, что в последнее время Абызов, который покинул правительство РФ после избрания Владимира Путина на новый срок, жил в Италии. По данным "Интерфакса", для задержания Абызова специально выманили из-за границы.

Михаил Абызов занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. С 1999 года он был зампредом правления, а позже — членом правления РАО "ЕЭС России".

В 2012-2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам "Открытого правительства". После президентских выборов эта должность была упразднена и чиновник не вошел в состав нового правительства.

Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 млрд долларов в 2011 году, сейчас — в 600 млн долларов.

Напомним, в России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018. Эти деньги должны были пойти на строительство арены в Калининграде.

Также мы писали, что суд арестовал экс-руководителей Укргазбанка, подозреваемых в присвоении 39 миллионов. 19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка.

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Тег министр, россияне, чиновник, махинации, хищение, хищения, Абызов

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Источник:

Радио Свобода

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