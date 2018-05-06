Российского летчика Ярошенко из-за драки перевели в изолятор в американской тюрьме

По предварительной информации, россиянину "был нанесен удар одним из заключенных"

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в США, был переведен в тюремный изолятор в целях безопасности после стычки с кем-то из других узников, он находится в нормальном состоянии. Об этом сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

"Он находится сейчас в изоляторе. Его туда поместили в связи с тем, что была некая стычка с заключенными", – отметил он. По предварительной информации, россиянину "был нанесен удар одним из заключенных", скорее всего, речь идет о бытовом конфликте.

Ярошенко был помещен в изолятор несколько дней назад.

"Мера эта временная, как мы понимаем, пока ситуация не стабилизируется, пока они не смогут убедиться в том, что есть возможность обеспечить его безопасность от каких-то угроз со стороны других заключенных, не прибегая к мерам изоляции", – констатировал Топольский.

"Сейчас он находится в удовлетворительном, нормальном состоянии", – сообщил представитель генконсульства.

Он пояснил, что "речи о серьезном избиении не идет в данной ситуации, о серьезном вреде здоровью".

"Руководство тюрьмы поместило его в изолятор именно с целью предотвратить возможные дальнейшие инциденты, обеспечить его безопасность, – констатировал дипломат. – О применении каких-то дисциплинарных мер к нему речи не идет".

Напомним, российский летчик Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело – сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Отмечается, что официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.

Ранее удерживаемый в США российский летчик обратился к Трампу.