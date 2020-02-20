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Россия атаковала сайты одной из соседних стран

20 февраля, 17:01

Кремль обвинили в кибератаке на ряд государственных сайтов в Грузии

Масштабную кибератаку, которая была совершена на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в прошлом октябре, организовали российские военные хакеры.

С таким заявлением 20 февраля выступил официальный представитель грузинского Министерства иностранных дел Владимир Константиниди.

"28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ, на серверы и разные системы управления ... Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнерами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ", – сказал Константиниди на брифинге.

Тбилиси осудил Москву за эту атаку, а также обвинил в нарушении международного права и посягательстве на суверенитет; демократическое развитие и европейскую интеграцию страны.

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Грузию уже поддержали несколько стран. В частности, как сообщили в МИД Великобритании, "ГРУ с крайне высокой степенью вероятности организовала серию масштабных и деструктивных кибератак" с целью "подорвать суверенитет Грузии и посеять раздор".

Госсекретарь США Майк Помпео также возложил ответственность за случившееся на РФ.

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"Эти операции направлены на то, чтобы посеять раскол, создать нестабильность и подорвать демократические институты", – говорится в его заявлении.

От лица США Помпео обязался поддержать Грузию в "укреплении ее кибербезопасноста и противодействия вредоносным субъектам киберпространства".

Напомним, в 2018 году хакеры взломали новый сайт Минэнергоугля Украины и зашифровали размещенную на нем информацию. Киберпреступники требовали 0,1 биткоина за восстановление данных.

Также ранее британский Национальный центр кибербезопасности и Агентство национальной безопасности США раскрыли крупную кибероперацию российских хакеров - притворяясь иранцами, они совершили атаки более чем в 35 странах мира.

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Источник: ТАСС

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