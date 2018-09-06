Россию ожидают масштабные природные катаклизмы в ближайшие 30 лет – эколог

Ситуация с потеплением и изменением климата в РФ хуже, чем в остальных уголках Земли

В ближайшие 30 лет в России ситуация, связанная с изменениями климата, будет становиться все хуже, остановить эти изменения невозможно. Именно поэтому ситуация с природными катаклизмами предопределена. Такое заявление сделано руководителем программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным.

"Ситуация с потеплением будет ухудшаться однозначно. Есть ближайший период, это 30-40 лет, который уже предопределен – что бы мы не делали с парниковыми выбросами, изменить потепление уже никаким образом будет нельзя , – сказал Кокорин.

Эколог прокомментировал доклад Минприроды России, в котором сообщается, что в РФ потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле и это может привести к росту природных катаклизмов – смерчей, наводнений, селевых потоков, дефициту осадков и увеличению пожаров, а также к ускоренному старению зданий, автодорог и деформации железнодорожных путей.

По его словам, в докладе Минприроды с точки зрения климатологии написано все верно.

"Что касается потепления, изменения числа опасных метеорологических явлений, то, что ожидается больше засушливости и уменьшение количества осадков, увеличение волн жары, все это абсолютно корректно", – сказал Кокорин.

Напомним, ранее ученые предупреждали, что за последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете.

Кроме того, по словам ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек.