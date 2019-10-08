Россию раздражает увеличение присутствия НАТО в Черном море

Москва хотела бы договориться с НАТО о правилах поведения в этих регионах

Фото: twitter.com/YorukIsik

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что увеличение присутствия НАТО и США в Черном и Балтийском морях якобы представляет опасность. Об этом он заявил во вторник, выступая на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в Минске.

"Мы видим, что сегодня разрабатываются планы по увеличению присутствия НАТО в Черном море, проводятся активные маневры недалеко от Калининграда. Были уже эпизоды, когда российские военные самолеты пролетали достаточно близко от военных судов НАТО. Это достаточно опасная ситуация", - сказал он.

По его словам, "как минимум, надо было бы договориться с НАТО о правилах поведения в этих регионах".

"Если мы договорились с американцами в Сирии, то я не вижу причин, по которым нельзя было бы договориться с США по поводу Балтики и Черного моря", - сказал он.

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По словам Пушкова, ранее в зонах Черного и Балтийского морей такой активной деятельность Североатлантического альянса, не наблюдалось.

По его словам, в Сирии РФ договорилась с США о предотвращении инцидентов в воздухе.

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"Поскольку там действует российская авиация и американская, то пришли к решению, что надо обязательно предотвратить возможный инцидент. К сожалению, такой договоренности пока с Североатлантическим альянсом у нас нет по Балтике, равно как и нет договоренностей по Черному морю", - сказал Пушков.

Ранее в НАТО прогнозируют, что черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря.

Напомним, мы писали, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.

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