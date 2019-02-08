Россию ждет провал в ракетном противостоянии с США: эксперт припомнил капитуляцию СССР

В 80-х годах американцы своими ракетами в Европе вынудили Советский Союз подписать Договор о РСМД

Фото: Минобороны РФ

Россию ждет провал в ракетном противостоянии с США: эксперт припомнил капитуляцию СССР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg 2019-02-08T10:31:00+02:00 Россия В 80-х годах американцы своими ракетами в Европе вынудили Советский Союз подписать Договор о РСМД

Кризис с Договором о ракетах меньшей и средней дальности может привести к повторению истории 1980-х годов: американцы снова разместят ракеты в Европе, на этот раз и вовсе у российских границ. В случае конфликта преимущество будет на стороне США, а Россия не сможет адекватно ответить. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" профессор Пражского муниципального университета, военно-политический эксперт Юрий Федоров.

Он отметил, что Россия сейчас развертывает ракеты 9М729, нацеленные на европейские цели, находящиеся на расстоянии до 2500 километров от ее границ, поэтому единственным способом нейтрализации этой угрозы является, как и в 1980-х годах, размещение в Европе американских ракет.

Читайте также США озвучили позицию по размещению крылатых ракет наземного базирования в Европе

Эксперт подчеркнул, что, если до июля Россия не согласится с американскими требованиями, а она не согласится, в Европе начнут обсуждать вопрос о развертывании американских ракет. Тогда может повториться история 80-х годов.

"Часть европейских государств может решить, что другого выхода у них нет. Это, прежде всего, члены НАТО, находящиеся вблизи России – Польша, Румыния, страны Балтии, возможно, Венгрия. Они (Кремль), разумеется, будут произносить воинственные речи, запугивать европейцев. Но стратегическая логика неумолима. Я думаю, что ситуация повторит 1980-е годы. Когда в 1981-1983 годах на повестке дня был вопрос развертывания американского оружия в Европе, Кремль "стучал кулаком по столу". Андропов делал очень резкие заявления. Потом в Москве поняли, что дело плохо. Перспектива быстрого уничтожения Кремля и Генштаба никакого энтузиазма не вызывала. Думаю, будет повторение истории 1980-х годов. Рано или поздно США развернут новые ракеты на европейской территории или вблизи Европы, скажем, на кораблях, после чего смогут нанести точечный, но болезненный удар по российским военным и политическим объектам, а аналогичного удара по территории США Россия нанести не в состоянии", – рассказал Федоров.

Читайте полный текст интервью сайта "Сегодня" с военным экспертом Юрием Федоровым.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие".

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом".

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не допустит появления ракет в Балтии. Также в Москве прокомментировали возможность перезаключения ДРСМД в более широком формате.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россию ждет провал в ракетном противостоянии с США: эксперт припомнил капитуляцию СССР". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...