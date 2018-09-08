РПЦ угрожает Константинополю разорвать отношения из-за украинской автокефалии

В Московском патриархате считают, что дипломатические методы исчерпали себя в диалоге с Константинопольской церковью в вопросе украинской автокефалии и угрожают разрывом отношений с Константинополем. Об этом глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны", – сказал он, напомнив, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Действия Константинополя Иларион "коварным планом".

"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем", – заявил Иларион.

Как известно, Москва оказывает яростное сопротивление получению Киевом автокефалии украинской церкви, поэтому нет оснований считать, что томос уже у нас в кармане.

Напомним, что в Стамбуле собор Константинопольской церкви принял решение о том, что Вселенский патриарх может предоставить автокефалию Украинской православной церкви, несмотря на позицию других церквей.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

А 18 апреля встретился с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял подписанное ими обращение к Вселенскому патриарху об автокефальной церкви в Украине.



