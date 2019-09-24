С горящей российской плавбазы эвакуированы 250 человек

Эвакуация будет продолжаться еще пару часов

/ Фото: korabel.ru

На российском плавучем заводе "Петр Житников" произошло возгорание в крабовом цехе. Сейчас на другие суда эвакуированы 250 человек.

Эвакуация будет продолжаться не менее чем час-два.

Рядом находятся шесть судов, которые участвуют в эвакуации. Они доставляют людей на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

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Если пожар потушат, то людей вернут на плавбазу "Петр Житников", которая затем на буксире или своим ходом отправится в Находку Приморского края.

Отмечается, что носовая надстройка плавбазы обесточена, но в остальной части судна свет есть, электростанция работает.

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На плавбазе продолжают бороться с пожаром, и "противопожарных средств на судне хватает".

Погода в районе происшествия плохая. Туда направились три спасательных судна, прибытие первого из них ожидается через семь часов. Еще два судна подойдут ориентировочно через 10 и 20 часов соответственно.

Ранее российское МЧС сообщало об эвакуации более 2,5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планировалась эвакуация еще 10 тысяч человек.

Отметим, что возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в августе, в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.

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