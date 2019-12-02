С самолетом Путина произошло ЧП в Бишкеке: видео

Министр обороны Шойгу даже не рисковал и приземлился в соседней стране

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Самолету с президентом России Владимиром Путиным пришлось приземлиться в аэропорту Бишкека (Кыргызстан) "Манас" в крайне тяжелых погодных условиях, говорится в сюжете одного из российских телеканалов.

Отмечается, что в связи с сильным туманом все гражданские самолеты сели в Алматы, чтобы переждать непогоду, даже самолет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу приземлился в Казахстане. Однако борт №1 решили посадить в Бишкеке

"Туман такой, что даже огромный ИЛ-96 с трудом различим. Борт №1 с президентом Путиным совершил ювелирную посадку в тяжелейших погодных условиях. На аэропорт Бишкека в день саммита (ОДКБ) опустился сильнейший туман. Аэропорт не принимал рейсы на протяжении девяти часов, но некоторые рискнули", – сообщает корреспондент.

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Позже сами пилот поделились впечатлениями о посадке в таких условиях. По их словам, погода перед посадкой менялась каждые 10 минут, а во время снижения условия ухудшились.

"Эта посадка была без риска для пассажира, это не необдуманное решение. Все было сделано так, как должно было быть … Часть маршрута контролировали по ноутбуку – не было видно рулежной дорожки, по которой было указание диспетчера сруливать", – рассказал один из пилотов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в августе авиалайнер свиты Путина встретили швейцарские истребители. Они сопроводили самолет российских чиновников до конца воздушного пространства страны.

А вот пару лет назад, после окончания визита президента РФ в Финляндию, финские СМИ заметили, как самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем.

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