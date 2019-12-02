Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

С самолетом Путина произошло ЧП в Бишкеке: видео

2 декабря, 10:48

Министр обороны Шойгу даже не рисковал и приземлился в соседней стране

Скриншот

Скриншот

Самолету с президентом России Владимиром Путиным пришлось приземлиться в аэропорту Бишкека (Кыргызстан) "Манас" в крайне тяжелых погодных условиях, говорится в сюжете одного из российских телеканалов.

Отмечается, что в связи с сильным туманом все гражданские самолеты сели в Алматы, чтобы переждать непогоду, даже самолет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу приземлился в Казахстане. Однако борт №1 решили посадить в Бишкеке

"Туман такой, что даже огромный ИЛ-96 с трудом различим. Борт №1 с президентом Путиным совершил ювелирную посадку в тяжелейших погодных условиях. На аэропорт Бишкека в день саммита (ОДКБ) опустился сильнейший туман. Аэропорт не принимал рейсы на протяжении девяти часов, но некоторые рискнули", – сообщает корреспондент.

Реклама

Позже сами пилот поделились впечатлениями о посадке в таких условиях. По их словам, погода перед посадкой менялась каждые 10 минут, а во время снижения условия ухудшились.

"Эта посадка была без риска для пассажира, это не необдуманное решение. Все было сделано так, как должно было быть … Часть маршрута контролировали по ноутбуку – не было видно рулежной дорожки, по которой было указание диспетчера сруливать", – рассказал один из пилотов.

В тренде
Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах
Фото: kremlin.ru

Как сообщали новости "Сегодня", в августе авиалайнер свиты Путина встретили швейцарские истребители. Они сопроводили самолет российских чиновников до конца воздушного пространства страны.

А вот пару лет назад, после окончания визита президента РФ в Финляндию, финские СМИ заметили, как самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

самолет Кыргызстан Владимир Путин Бишкек

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Азовском море зафиксирована природная аномалия: видео
В Азовском море зафиксирована природная аномалия: видеоРоссия
"Дед застрял в 90-х": Путина высмеяли за запугивание россиянРоссия
Российский мобильный оператор окончательно уходит из Украины
Российский мобильный оператор окончательно уходит из УкраиныБизнес
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно "но"Политика
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявление
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявлениеЭкономика
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...