С тонущего путинского корабля сбежала главная крыса: реакция соцсетей на уход Суркова

За уходом Суркова в сети ожидают отстранения и его ставленников

Владислав Сурков / Фото: kremlin.ru

Решение помощника президента России Владислава Суркова покинуть государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении" вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях – пользователи гадают об истинных причинах такого шага и делают различные предположения.

Так, известный российский журналист Артемий Троицкий в своем Twitter назвал это известие "первой забавной новостью года Крысы", а уход Суркова – "бегством с тонущего путинского корабля".

В свою очередь, на Twitter-странице "Оккупированный Крым" после ухода Суркова предложили "делать ставки на его скорую смерть".

А украинский блогер и журналист Денис Казанский спрогнозировал, что вслед за Сурковым уйдут и многие его ставленники – "петрушки, пушилины, пасечники".

Другие пользователи предположили, что у жителей Донбасса появился "огонек надежды на лучшее", а предполагаемые занятия Суркова медитацией с сарказмом связывают с "резким смещением магнитного поля Земли и латание озоновых дыр".

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Также в сети появилось множество забавных и саркастических комментариев об уходе путинского помощника.

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Напомним, первые слухи об уходе Суркова появились еще в начале мая прошлого года после сообщений о том, что Кремль сменил неформального куратора оккупированных территорий – Абхазии, Южной Осетии и т.наз. "Л/ДНР" – вместо Суркова на эту "должность" был назначен выходец из ГРУ "дипломат" Михаил Бабич, которого до этого Москва хотела отправить послом в Киев, но получила отказ.

Ранее в СМИ также появлялись сообщения о проблемах со здоровьем у Суркова.

В декабре прошлого года на Telegram-канале "Говорит Долгов" было опубликовано его фото с комментарием: "А что это с Сурковым?"

На снимке он появился сгорбленным, изможденным и с хромотой.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о "психах" Суркова на встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоялась в рамках переговоров "Нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года.

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