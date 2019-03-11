Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту
По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник был вынужден приземлиться в Баку из-за подозрений командира на наличие на борту бомбы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Гейдар Алиев.
"Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что причиной вынужденной посадки стало "подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета". По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта.
"Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир ВС (воздушного судна – Ред.) принял решение об экстренной эвакуации пассажиров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Службы госбезопасности Азербайджана сообщили, что пока не располагают какой-либо информацией в связи с инцидентом.
Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что борт вынужденно приземлился в аэропорту Баку из-за информации о возможном наличии на борту посторонних предметов. "
При выполнении рейса U6-1116 Бахрейн – Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности", – сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российский самолет экстренно сел в Исландии из-за "бомбы" на борту.
Также мы писали, что в Узбекистане экстренно сел самолет EgyptAir из-за угрозы взрыва.
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