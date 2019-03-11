Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту

По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта

Фото: Pixabay

Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/654/2cd/5c86542cdfcc2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/654/2cd/5c86542cdfcc2.jpg 2019-03-11T14:28:00+02:00 Россия По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник был вынужден приземлиться в Баку из-за подозрений командира на наличие на борту бомбы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Гейдар Алиев.

"Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что причиной вынужденной посадки стало "подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета". По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта.

"Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир ВС (воздушного судна – Ред.) принял решение об экстренной эвакуации пассажиров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Службы госбезопасности Азербайджана сообщили, что пока не располагают какой-либо информацией в связи с инцидентом.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что борт вынужденно приземлился в аэропорту Баку из-за информации о возможном наличии на борту посторонних предметов. "

При выполнении рейса U6-1116 Бахрейн – Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российский самолет экстренно сел в Исландии из-за "бомбы" на борту.

Также мы писали, что в Узбекистане экстренно сел самолет EgyptAir из-за угрозы взрыва.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.