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Самолеты России снова перехватили у границ НАТО

11 июня, 19:23

Российская авиация продолжает провоцировать Североатлантический альянс

Истребитель Typhoon
Истребитель Typhoon. Фото: Flickr

Спустя всего несколько недель после того, как венгерские истребители дважды за сутки перехватили два самолета РФ Ил-22 и Су-27, Королевские воздушные силы Великобритании были вынуждены поднять авиацию из-за российских самолетов у границ Североатлантического альянса.

Как сообщили на сайте Минобороны Британии, с этой целью 10 июня два истребителя Typhoon были подняты с эстонской авиабазы Эмари.

"Нас подняли для перехвата российского военного транспортного самолета Ан-24, летевшего в международном авиапространстве близко к Эстонии с юга. Примерно через 10 минут нас снова подняли для перехвата другого транспортного самолета Ан-26, летевшего по маршруту первого самолета", – рассказал один из пилотов.

Перехваты происходили в обычном режиме и осуществлялись безопасно и профессионально, отметили в министерстве.

Напомним, что на прошлой неделе российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Как уже сообщалось, российские истребители волнуют соседей РФ и с другой стороны континента – ранее стало известно, что реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережъем Японии.

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Тег Россия, Великобритания, самолет, авиация, перехват

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