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Санкции больно ударили: в России снова хотят украинские двигатели для поездов

Сегодня, 10:26

Россияне не смогли заместить украинскую продукцию и теперь над железной дорогой РФ нависла угроза коллапса, сообщает Тымчук

Фото: AFP
Санкции больно ударили: в России снова хотят украинские двигатели для поездов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e60/6bc/5c6e606bc20b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e60/6bc/5c6e606bc20b4.jpg Россия Россияне не смогли заместить украинскую продукцию и теперь над железной дорогой РФ нависла угроза коллапса, сообщает Тымчук

Россия своими контрсанкциями против Украины поставила свою железную дорогу под угрозу коллапса. Российские железные дороги (РЖД) просят Министерство экономики РФ отменить запрет на ввоз украинских двигателей, так как это единственный способ избежать проблем. Таким образом россияне были вынуждены признать, что санкции Запада действительно больно бьют. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Отметим, что начиная с 2014 года, когда появились первые санкции за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс, Москва гордо заявляла, что им не страшны ограничительные меры и даже приносят больше пользы для российской экономики (в контексте импортозамещения для развития своей промышленности).

"В тоже время на этой неделе СМИ облетела информация, что Российские железные дороги просят Министерство экономики Российской Федерации отменить запрет (контрсанкции) на ввоз украинских двигателей, что представляет собой единственную возможность российской системе железнодорожных перевозок избежать дальнейшего коллапса в ближайшее время. Данная новость облетела все постсоветское пространство, оставшись почему-то незаметным в самой России, где ее никак не прокомментировали. Но это и неудивительно, с учетом постоянных бравых реляций российских чиновников об "успехах" пресловутой программы импортозамещения, а также накануне ежегодного обращения президента РФ Путина к Федеральному собранию, где он рассказывал об экономических успехах России и как "скоро" народ в РФ заживет припеваючи", – написал Тымчук.

В то же время появилась информация, что якобы можно было бы вместо сотрудничества с Украиной, загрузить мощности "Лугансктепловоза", который находится на оккупированной территории Донбасса.

"Но здесь стоит отметить, что благодаря "успешной" экономической политике российских оккупантов и их приспешников в ОРДЛО по уничтожению промышленных предприятий региона, в т.ч. "Лугансктепловоза", последний уже никто никакими заказами не загрузит. Потому что там уже все вывезено, порезано и украдено. Так что санкции в действии, а миф о "состоявшемся импортозамещении в РФ" продолжает жить разве что в мире российской пропаганды, в то время как в реальности в России происходит деградация промышленности", – подчеркнул политик.

Как сообщалось, к уже имеющимся ограничительным мерам США хотят еще сильней ударить по России санкциями. Так, недавно сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

В свою очередь в России подсчитали ущерб от экономических санкций. По подсчетам экспертов, российская экономика большей всего пострадала от санкций ЕС, Украины и США. По состоянию на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничительных мер, которые ввели 62 страны.

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Тег Россия, поезда, санкции, ржд, двигатели

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