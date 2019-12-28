Санкции США против "Северного потока – 2": в сети появилась яркая карикатура на Путина

/ Фото: AFP

После введения США санкций против газопровода "Северный поток – 2", для России в сети появилась яркая карикатура известного художника Сергея Елкина, который тонко подметил эмоции президента РФ Владимира Путина.

На картинке, размещенной в его Twitter, изображен глава Белого дома Дональд Трамп, стоящий в решительной позе напротив Путина, который, согнувшись под весом трубы, произносит "И ты..." (имеется в виду знаменитая цитата, приписываемая Юлию Цезарю, сказавшему своему другу после предательства: "и ты, Брут").

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписалоборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкциии опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проектув целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

Ранее мы писали о том, как Елкин отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина о том, что все россияне попадут в рай в случае ядерной войны.

Тогда художник-карикатурист изобразил Путина у ворот рая с табличкой "Зарезервировано".

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