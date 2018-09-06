Санкции Запада будут бить по России еще шесть лет – прогноз Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития России в уточненный макропрогноз до 2024 года заложило сохранение действующего уровня санкций в отношении РФ, возможность новых санкций не рассматривалась. Об этом сказал глава ведомства Максим Орешкин.

"Если что-то будет меняться, конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то серьезного изменения прогноза мы не видим", – отметил он.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза официально утвердили решение о продлении санкций против России на полгода.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления:

визовые ограничения против российских граждан;

экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов;

ограничительные меры против Крыма.

Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год. В июне текущего года ЕС уже продлил запрет на инвестиции в Крым.

Соединенные Штаты также ввели санкции против России.